زاهي حواس: "كنت طالب فاشل دخلت الآثار بالصدفة وتخرجت بمقبول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، رسائله ونصائحه إلى طلاب الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التحاقهم بالمجال الذي يحبونه ويعشقونه بغض النظر عن المجموع.
وقال الدكتور زاهي حواس، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري": "بقول لكل طالب اختار الحاجة القريبة لقلبك.. العشق يغير من شكل الإنسان، ونصيحتي الثانية محدش يدخل في معركة شخصية، والاستمرار في العمل".
وأوضح أن الكلام عن الآثار من خلال المغامرة، يدخل قلوب الناس، على عكس الشرح الأكاديمي التقليدي. وأشار إلى أنه التحق بكلية الحقوق، حيث كان يتمنى أن يصبح محاميًا، ولم يشعر أنها مناسبة له، ومن ثم التحق بكلية الآثار بالصدفة البحتة، لافتا إلى أنه لم يكن طالبا متفوقا، وكان تقديره مقبولا، وحب الآثار بدأ لديه عندما استخرج بنفسه أول حفرية أثرية، مضيفًا:"دخلت الآثار بالصدفة، وكنت طالب عادي.. طالب فاشل.. وتخرجت بمقبول، وحصلت على وظيفة في الآثار، ومن ثم عشقتها".
وذكر أنه دائم الحضور لمهرجان يقام في أمريكا، حيث يستضيف الطلاب النوابغ في العالم، وهو دائما ما ينصح الطلاب بالالتحاق بما يعشقونه، فعشق المجال هو سر النجاح فيه.
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