شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365.. بدء تطبيق حظر دخول غير المصريين دون PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” تغطية خاصة عن تطبيق المطارات المصرية قرار حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل PCR ‎، من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى .

وتبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر، دون ما يُفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المُستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

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وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

وناقشت التغطية الخاصة فى لقاء مع أحمد مصطفى مدير تحرير ”الخليج 365” ومدير مكتب المطار، تطبيق القرار اليوم، والاستثناءات والفئات المستثناة والمطارات المستثناة، والإجراءات المُتخذة فى المطارات المصرية لتطبيق القرار والخُطوات التى تتم فى حالة وصول المسافرين دون تحليل الـ PCR؟ وهل يتم منعهم من السفر من مطارات الدول القادمين منها والإجراءات الاحترازية فى المطارات المصرية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيقِ كافةِ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين.