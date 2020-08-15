شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص المبانى المجاورة لعقار قصر النيل المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كان محافظ القاهرة قد انتقل على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الامنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضى واربعة ادوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية ، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الإنهيار .

وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن انقاذ ١٤ شخص وإسعاف إثنين بموقع الإنهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.

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وتحاول قوات الحماية المدنية انتشال شخصين من أسفل عقار شارع قصر النيل وسط القاهرة، وذلك بعد انقاذ 18 شخص ونقل شخصين للمستشفى.

وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار بشارع قصر النيل، مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ .

وأضافت المحافظة أن العقار يحوى شقتين سكنيتين وباقى الوحدات إدارية وتجارية ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة .