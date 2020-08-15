شكرا لقرائتكم خبر عن "القناطر الخيرية المركزى" ثالث مستشفى في القليوبية يعلن "صفر" إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى القناطر الخيرية المركزى، بقيادة الدكتور عمرو مصطفى مدير المستشفى، خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى، بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ 13 التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين لتعلن "صفر" إصابة داخلها، بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزى.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزى، أن عدد الحالات التى تم التعامل معها فى مستشفى القناطر الخيرية المركزى منذ يوم10 يونيو حتى 31 يوليو هو 671 حالة اشتباه وحالات مؤكدة، منها 594 حالة ما بين عادية ومتوسطة تم التعامل معها بواسطة أطباء الاستقبال، وبعضها تم حجزه فى بالقسم الداخلي وإعطائها العلاج المناسب وبعضها تم إعطائه علاج وتوجيهه للعزل المنزلى.

وأضاف "مصطفى"، أنه تم حجز 77 حالة بالعناية المركزة وهى الحالات المتدهورة، وأنه تم تعافى 48 حالة وخروجها بسلام، كما تم تحويل 7 حالات، فيما بلغ إجمالى الحالات التى توفت نتيجة الإصابة بالفيروس 22 حالة، مشيرا إلى أن المستشفى لا يوجد بها حالات جديدة.

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ووجه المستشفى، الشكر للأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى خلال فترة جائحة كورونا بعد تسجيل "صفر" إصابة بكورونا، وجاء بيان المستشفى، "شكرا لكل بطل وقف في أزمه كورونا راجل ومخافش وكان مستعد يضحي بنفسه عشان يقدم الخدمة الطبية لأهالينا المصابين".

وأوضح، أنه تمت عملية التطهير لأقسام المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة الطبية العادية، واستقبال المرضي العاديين غير كورونا.

وكان مستشفى بنها العام بقيادة الدكتور أمنية محمود خليفة مدير المستشفى، أعلنت تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، حيث إن المستشفى أصبحت الآن بدون مصاب واحد، موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيا.

وأشارت الدكتورة أمنية محمود مديرة المستشفى، إلى أنه تم صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة للحالات بالمنازل لـ 2593 حالة، موضحة أن المستشفى كانت لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.