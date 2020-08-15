شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بشارع قصر النيل لحين رفع ركام العقار المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، شارع قصر النيل لحين رفع ركام العقار المنهار بواسطة حواجز حديدية، وقامت بإجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات بالشوارع الجانبية و الموازية له ، لحين انتهاء رجال الحماية المدنية من إجراء عمليات رفع الركام والبحث عن اشخاص مفقودة.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة ، وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخص وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن

وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.