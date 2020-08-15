تعرف على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلي، بعد تأدية المستشار عبد الله عمر شوضة، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي رئيسا للمجلس.. وجاء تشكيل المجلس كالتالى: المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض المستشار حماده الصاوي النائب العام المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة المستشار عبده احمد عطيه الاو دن رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية Advertisements المستشار لطفي حمدي امين مسعود رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا علي أن يتم تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي يوم 19 أغسطس المقبل لبلوغ المستشار لطفي حمدي أمين مسعود المعاش ليصبح التشكيل.. المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض المستشار حماده الصاوي النائب العام المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة المستشار عبده احمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار محمد محمود عرابي رئيس محكمة استئناف طنطا

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