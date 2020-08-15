شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: البحث عن شخصين تحت أنقاض مبنى قصر النيل المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، عن احتمالية وجود شخصين تحت أنقاض مبنى "قصر النيل" المنهار، مشيرا إلى أن أجهزة البحث والإنقاذ تبحث عن الشخصين، بالإضافة إلى إنقاذ 11 شخصا حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح مصري" اليوم السبت، أن المبنى عبارة عن مكاتب إدارية وورش تصنيع ملابس ومحلات، منوها بأن اليوم السبت إجازة وبالتالي فإن الأغلبية كانت غير متواجدة وهو ما يفسر عدم وجود ضحايا فى انهيار المبنى.

Advertisements

كانت محافظة القاهرة أكدت أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، و يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس، ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات إخلاء لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.