شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: توصلنا لأدوية مدمرة لكورونا فاعليتها 95% بسعر 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و "ON"، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا.

وأوضح أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.

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وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا.

وواصل:" هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها".