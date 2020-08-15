الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثة صاحب مكتب تسويق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة العثور على جثة صاحب مكتب تسويق ببولاق الدكرور، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مالك مكتب تسويق -مقيم بدائرة القسم- داخل مكتبه الكائن بعقار بدائرة القسم، وبها جرح طعني بالرقبة ووجود آثار مشاجرة، وعدم وجود حافظة نقوده.

تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب -"مندوب مبيعات سابق لدى المجنى عليه"- مقيم بدائرة القسم.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تركه العمل لدى المجني عليه منذ حوالي 3 شهور وبتاريخ الواقعة اتصل به المجني عليه وطلب منه الحضور لمقابلته بالمكتب.

وأكمل المتهم أنه أثناء تواجده بمكتب المجني عليه طلب منه الأخير العودة للعمل لديه مرة أُخرى فرفض لحصوله على فرصة عمل بمكان آخر وطالب المجني عليه باسترداد إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه، سبق أن حرره له كأحد متطلبات التعيين بالمكتب إلا أن المجني عليه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المجني عليه بإخراج سكين صغير من درج مكتبه وحاول التعدي عليه إلا أنه تمكن من استخلاصها منه وطعنه برقبته فأودى بحياته ثم بحث عن الإيصال فلم يجده واستولى على حافظة نقوده وبداخلها أوراق خاصة –مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.