الداخلية: ضبط شخص لحيازته أجهزة غير مصرح بتداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لحيازته أجهزة غير مصرح بتداولها من الجهات المعنية. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أفادت بقيام أحد الأشخاص (مدير مؤسسة للتوريدات العامة والتوكيلات التجارية ) بحيازة أجهزة غير معتمدة من الجهات المعنية وغير مصرح بتداولها. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وبحوزته 15 جهاز تتبع وتحديد مواقع GPS، و1 جهاز لاب توب، و12 كتاوت، وكمية من الأسلاك والوصلات. بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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