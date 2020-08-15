ضبط 3 أشخاص اختطفوا طفلا وطلبوا فدية مالية لإطلاق سراحه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مستخلص جمركي - مُقيم بدائرة القسم بغياب نجله 10 سنوات عقب خروجه للهو أمام العقار وتلقى "جد الطفل" اتصال من مجهول وطلب منه مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية لتحديد، وضبط مرتكب الواقعة وتحرير الطفل .

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وأثناء السير في إجراءات البحث أطلق الجناة سراح الطفل، وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة ("أحد الأشخاص - مُقيم بذات العقار سكن المجنى عليه" ، وزوجته ، وشقيقها "عاطل - مُقيم بالبحيرة").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقررا أنه نظراً لإقامتهما بذات العقار محل إقامة والد الطفل المجنى عليه وعلمهما بثرائه عقدا العزم على اختطاف نجله للحصول على مبلغ فدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالاستعانة بالمتهم الثالث واستئجار شقة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم لاحتجاز الطفل بها .

وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة الثانية عقب إخفاء ملامحها باستدراج الطفل أثناء لهوه أمام العقار محل إقامتهم بزعم كونها أحد أقارب والده وتوجهت به إلى الشقة وتركته صحبة المتهم الثالث.

وقام المتهم الأول بالاتصال بجد الطفل وطلب مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه ولدى تضييق الخناق عليهم أطلقوا سراحه خشية ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية