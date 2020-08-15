مقابل 70 ألف.. ضبط شقيقين استوليا على أموال 23 شخصا بزعم توظيفهم بجهة حكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مقر إحدى الجهات الحكومية الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص - فني بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، حال حضوره لمقر الجهة الحكومية، وبصحبته 23 شخصًا، لاتخاذ إجراءات تعيينهم في وظائف إدارية بتلك الجهة بموجب خطاب "مُزور" منسوب صدوره لذات الجهة .

وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وتبين قيام (المتهم" الذى تواجد بصحبة باقي الأشخاص") بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين ( 20 إلى 70 ألف جنيه ) من بعض من أصطحبهم بدعوى توظيفهم بتلك الجهة الحكومية .

وبمواجهته أقر بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مدعياً بأنه يعمل بتلك الجهة وأوهمه بقدرته على توظيف الشباب بالجهة وأنهما تقاضيا مبالغ مالية من المجني عليهم بلغت حوالي 500 ألف جنيه نظير تعيينهم.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة ما جاء بأقواله، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشة وتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه (فني طباعة بإحدى شركات الهندسة والمقاولات - مقيم بمحافظة بنى سويف)، وقيامهما بالنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على تعيينهم بوظائف إدارية بالجهة .

وأضاف بتحصله على صورة (الخطاب المزور) المضبوط من خلال شبكة الإنترنت وقيامهما بإعادة تعديله وتنسيقه وتدوين أسماء المجنى عليهم به باستخدام طباعة بمحل إقامته، واقتسامهما المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامي وإنفاقها فى شراء هواتف محمولة وأجهزة كهربائية وبعض المستلزمات .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف فنى الطباعة وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتم بإرشادهما ضبط (الطباعة المستخدمة في تزوير الخطاب، بعض الأجهزة الكهربائية التي قاما بشرائها من متحصلات الواقعة عبارة عن 2 شاشة تليفزيون، جهاز ميكروويف، بوتاجاز)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.