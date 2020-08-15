ضبط 61 شخصًا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 61 شخصًا لمخالفتهم قرار وقف البناء، بعدد من المحافظات.

وتوجه وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، تزامنًا مع ما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.