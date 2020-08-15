محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.
وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 61 شخصًا لمخالفتهم قرار وقف البناء، بعدد من المحافظات.
وتوجه وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، تزامنًا مع ما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 61 شخصًا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.