محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة لعقار قصر النيل المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كان محافظ القاهرة انتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبدالعزيز رئيس حي عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معماري وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار .

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الأن عن إنقاذ 14 شخصا وإسعاف 2 بموقع الانهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج اللازم.