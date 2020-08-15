مسؤولو المجتمعات العمرانية يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، بعض المشروعات بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

واستهل عبدالعزيز، جولته بتفقد مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، والمتضمنة مشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3)، ومشروع خط الطرد البديل قطر (1200مم)، ثم المرور على أعمال استحداث وتطهير مخرَّات السيول ضمن خطة الجهاز لاستقبال موسم الشتاء، تلاهما المرور على مشروع حديقة "أهل مصر" والذي يعد أحدث المشروعات الترفيهية.

كما شهد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، خلال جولته، إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بدور السطح بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة.

وفى ختام الجولة، أشاد المهندس عبدالعزيز، بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بالمشروعات المختلفة من فيروس كورونا، مشددا على سرعة الانتهاء منها في أسرع وقت وعلى الوجه الأمثل نظراً لأهميتها وما تحققه من إضافة لمدينة الشروق.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تكثيف فرق العمل بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3) والتي من المقرر رفع قدرتها من 36 ألف م3/يوم إلى 60 ألف م3/يوم وكذا المولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من(0.5)ميجا لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية، والتي تصل بها الأمطار إلى حد السيول.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن مشروع خط الطرد البديل قطر (1200مم) يهدف إلى وجود خط إضافي للخط القائم ليربط بين محطة الصرف رقم (3) ومحطة المعالجة، ويعد من ضمن أولويات الجهاز نظراً لما يحققه هذا المشروع كونه خطأ إضافيا يهدف لزيادة سعة الرافع لتتناسب مع أعمال التنمية بالمدينة واستيعاب أي زيادة مستقبلية ناتجة من تدفقات مياه الصرف، علاوةً على استحداث وتطهير مخرَّات السيول ضمن الخطة المُعدَّة لاستقبال موسم الشتاء.

وفيما يخص مشروع حديقة "أهل مصر"، أوضح أنه جارٍ تنفيذها على مساحة 10 آلاف م2، وتضم مساحات خضراء وبرجولات ومشايات ومقاعد، بجانب احتوائها على مسار دراجات وساحة انتظار، لتصبح تلك المنطقة هي الأولى التي تنفذ بالواجهة الشرقية بمشروعي (سكن مصر والإسكان الاجتماعي) بالمدينة.

وأكد الغيطي، استمرار لجنة الإزالة في تنفيذ التكليفات الصادرة بالتعامل مع أي أعمال مبانٍ مخالفة بمشاركة قسم شرطة التعمير.