منهم 8 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 366 شاباً بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 366 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوى القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغوا 1734 شاباً، فضلا عن إصدار 432 شهادة قياس مستوى المهارة، و432 كارنية مزاولة الحرفة.

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وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أن المديرية، صرفت منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 6 آلاف و 600 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 25 عاملا من العمال المسجلين، فضلاً عن تسجيل 46 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.

وأجرت المديرية، تفتيشا دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 132 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1230 منشأة وتم عقد 4 ندوات توعية من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 5 شكاوى تم بحثها بالكامل خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 140 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.