لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة أم تُطالب بعلاج ابنها على نفقة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم رصدها على أحد المواقع الإخبارية، وتتعلق بطلب والدة الطفل "فادي" الذي يُعاني من مرض الهيموفيليا "وأعراضه نقص في معامل التجلط التاسع فاكتور٩"، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والتعامل معها بشكل فوري.

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وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن أعضاء فريق اللجنة قاموا على الفور بالتواصل مع والدة الطفل "فادي" لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة.

وأضاف المصري، أنه تم التواصل مع الدكتورة نجلاء شاهين، استشاري أمراض الدم بالتأمين الصحي، وتم اعلامها بالحالة وأفادت بأنه لا مانع من صرف العلاج المطلوب وتسهيل الاجراءات اللازمة، مشيرة إلى ضرورة إرسال الحالة للتأمين الصحي لتقييمها وصرف العلاج.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفل "فادي" الصحية، كما تُؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة والتعامل معها.​