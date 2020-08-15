البيئة: إرجاء تحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية حتى مارس 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الـ54 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الملفات البيئية الهامة وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء المجلس.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي حيث تمت الموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية، على أن تقوم اللجنة الفنية بإعداد نموذج بالضوابط الخاصة بفترات السماح للتصاريح المشروطة (3 شهور) و(6 شهور) الصادرة لتلك الشركات وعرضه على المجلس خلال الاجتماع القادم.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة فنية لتلقي وبحث العروض الفنية والمالية للاستثمار في المحميات وذلك في ضوء الموافقة على طرح الاستثمارات لبعض الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما تم إحاطة المجلس بقرار إرجاء تحصيل الرسوم لمناطق الادارة البيئية وتخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50% حتى شهر مارس 2021 وذلك نظرا للظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي بسبب فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة بشكل كامل وتطبيق حزم من السياسات التحفيزية للعاملين بقطاع السياحة.