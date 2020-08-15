أخبار مصر | بدء تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية لمدة شهر غدًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية لمدة شهر غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، بدءًا من غد الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تنتهي فى 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

وبين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وأشار فضيلته أن الطلاب الذين يرغبون في معرفة درجاتهم ممن أجلوا أو الدور الثاني فعليهم التوجه إلى المنطقة التابعين لها بداية من الغد، ودفع الرسوم واستخراج بيان درجاتهم في نفس اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع.

الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية الخميس المقبل بمسجد السيدة زينب

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل ٢٠ ٨ ٢٠٢٠ م بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

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وفي سياق آخر أسندت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الى الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان

في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة حيث خصصت الوزارة موضوع الخطبة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".

وقالت الوزارة أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

ومن جهة أخرى انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعلن وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.