أخبار مصر | رئيس الوزراء السوداني يستقبل "مدبولي" بمطار الخرطوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء السوداني يستقبل "مدبولي" بمطار الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.

الجدير بالذكر غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، القاهرة، متوجهًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.