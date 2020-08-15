مصر | المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بترويج الهيروين والترمادول بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بترويج الهيروين والترمادول بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "أحمد.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.م"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وحيازة أقراص الترمادول المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على لفافات مخدر الهيروين، وعدد من أقراص مخدر الترمادول، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من تحصلات تجارته.