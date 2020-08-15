مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ( صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ( صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجار وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (919) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) وبحوزته (1،450طن سلع غذائية مقطعات كبدة، مقطعات لحوم، بانيه دواجن ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط أمين عهدة إحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) وبحوزته (25طن أرز تموينى ) غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب ووجود تغير فى الخواص الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من حائزى البطاقات التموينية.

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ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (2،940طن صويا معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، 2،700طن هوالك شيكولاته ولبان وبسكويت غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية يتم إعادة تدويرها لصناعة وإنتاج الحلويات)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة

ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المبيدات الزراعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بمحافظة البحيرة)، وبحوزته (3،500طن مبيدات زراعية ) بدون فواتير مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها (بمحافظة القليوبية) لعدم إحتفاظه برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة وتجميعه (19000 لتر سولار، 16500 لتر بنزين 92، 900 لتر بنزين 80، قدرت بقيمة 312375 جنيه) بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية