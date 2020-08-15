مصر | كشف ملابسات العثور على جثة صاحب مكتب تسويق ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة صاحب مكتب تسويق ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة صاحب مكتب تسويق ببولاق الدكرور وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (مالك مكتب تسويق - مقيم بدائرة القسم) داخل مكتبه الكائن بعقار بدائرة القسم، وبها جرح طعنى بالرقبة ووجود آثار مشاجرة، وعدم وجود حافظة نقوده.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب - "مندوب مبيعات سابق لدى المجنى عليه" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تركه العمل لدى المجنى عليه منذ حوالى 3 شهور وبتاريخ الواقعة إتصل به المجنى عليه وطلب منه الحضور لمقابلته بالمكتب، وأثناء تواجده بمكتب المجنى عليه طلب منه الأخير العودة للعمل لديه مرة أُخرى فرفض لحصوله على فرصة عمل بمكان آخر وطالب المجنى عليه بإسترداد إيصال أمانة بمبلغ

(5 آلاف جنيه) سبق أن حرره له كأحد متطلبات التعيين بالمكتب إلا أن المجنى عليه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المجنى عليه بإخراج سكين صغير من درج مكتبه وحاول التعدى عليه إلا أنه تمكن من إستخلاصها منه وطعنه برقبته فأودى بحياته ثم بحث عن الإيصال فلم يجده وإستولى على حافظة نقوده وبداخلها (أوراق خاصة – مبلغ مالى)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

