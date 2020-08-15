مصر | كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالإسكندرية ومطالبة أهليته بفدية مالية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالإسكندرية ومطالبة أهليته بفدية مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الاسكندرية من كشف ملابسات واقعة إختطاف طفل بالإسكندرية ومطالبة أهليته بفدية مالية وتحديد ضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص (مستخلص جمركى - مُقيم بدائرة القسم) بغياب (نجله - سن10) عقب خروجه للهو أمام العقار وتلقى "جد الطفل" إتصال من مجهول وطلب منه مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية لتحديد وضبط مرتكب الواقعة وتحرير الطفل، وأثناء السير فى إجراءات البحث أطلق الجناة سراح الطفل، وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة ("أحد الأشخاص - مُقيم بذات العقار سكن المجنى عليه"، وزوجته، وشقيقها "عاطل - مُقيم بالبحيرة").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وزوجته، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقررا أنه نظرًا لإقامتهما بذات العقار محل إقامة والد الطفل المجنى عليه وعلمهما بثرائه عقدا العزم على إختطاف نجله للحصول على مبلغ فدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالإستعانة بالمتهم الثالث واستئجار شقة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم لإحتجاز الطفل بها، وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة الثانية عقب إخفاء ملامحها بإستدراج الطفل أثناء لهوه أمام العقار محل إقامتهم بزعم كونها أحد أقارب والده وتوجهت به إلى الشقة المُشار إليها وتركته صحبة المتهم الثالث وقام المتهم الأول بالإتصال بجد الطفل وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه ولدى تضييق الخناق عليهم أطلقوا سراحه خشية ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.