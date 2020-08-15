مصر | ضبط شقيقين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شقيقين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مقر إحدى الجهات الحكومية الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة من ضبط ( أحد الأشخاص - فني بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ) حال حضوره لمقر الجهة الحكومية المشار إليها وبصحبته (عدد 23 شخصا ) لاتخاذ إجراءات تعيينهم في وظائف إدارية بتلك الجهة بموجب خطاب "مُزور" منسوب صدوره لذات الجهة.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وتبين قيام (المذكور " الذى تواجد بصحبة باقى الأشخاص") بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين ( 20 إلى 70 ألف جنيه ) من بعض من أصطحبهم بدعوى توظيفهم بتلك الجهة الحكومية، وبمواجهته أقر بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) مدعيًا بأنه يعمل بتلك الجهة وأوهمه بقدرته على توظيف الشباب بالجهة المشار إليها وأنهما تقاضيا مبالغ مالية من المجنى عليهم بلغت حوالى (500 ألف جنيه) نظير تعيينهم.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة ما جاء بأقواله وأنه وراء إرتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشة وتضييق الخناق عليه أقر بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه (فنى طباعة بإحدى شركات الهندسة والمقاولات - مقيم بمحافظة بنى سويف)، وقيامهما بالنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على تعيينهم بوظائف إدارية بالجهة المشار إليها، وأضاف بتحصله على صورة ( الخطاب المزور ) المضبوط من خلال شبكة الإنترنت وقيامهما بإعادة تعديله وتنسيقه وتدوين أسماء المجنى عليهم به بإستخدام طباعة بمحل إقامته، وإقتسامهما المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامى وإنفاقها فى شراء هواتف محمولة وأجهزة كهربائية وبعض المستلزمات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف ( فنى الطباعة ) وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه، وتم بإرشادهما ضبط (الطباعة المستخدمة فى تزوير الخطاب، بعض الأجهزة الكهربائية التى قاما بشرائها من متحصلات الواقعة عبارة عن 2 شاشة تليفزيون، جهاز ميكروويف، بوتاجاز).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.