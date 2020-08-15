مصر | كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق داخل مخزن ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق داخل مخزن ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الاسماعيلية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق داخل مخزن ببورسعيد وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من أحد الأشخاص (حداد - مقيم بدائرة القسم) بعثوره على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) داخل المخزن الخاص به - كائن بمنطقة التعاونيات دائرة القسم - والعثور على حبل متدلى من ماسورة مياة أعلى الجثة ومقعد به حبل من نفس النوع.

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وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد إلى قيام المبلغ بالإشتراك مع (3 عاطلين) بإصطحاب المجنى عليه للمخزن المشار إليه وإحتجازه به.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإحتجاز المجنى عليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المبلغ بسابقة تحصل المجنى عليه من شقيقه وأحد المتهمين على (مبلغ 180 ألف جنيه) لإستثمارها فى مجال تجارة العملة مقابل أرباح إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ، وبتاريخ الواقعة قام المُبلغ وأحد المتهمين بإستدراج المجنى عليه للمخزن المشار إليه وإستعانا بالمتهمين الآخرين وقاموا بإيثاق يديه وقيده بالمقعد للضغط عليه لرد المبلغ وإنصرفوا ولدى عودته صباحًا إكتشف إنتحاره عقب تمكنه من فك قيده فقام بإنزاله، بمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما جاء بإعترافات المتهم الأول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب