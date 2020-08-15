مصر | عاجل.. إصابة شخصين وإنقاذ 10 آخرين من داخل العقار المنهار بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة شخصين وإنقاذ 10 آخرين من داخل العقار المنهار بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انقاذ 10 شخصا من داخل العقار المنهار بشارع النيل التابع لقسم شرطة عابدين. وأصيب شخصان آخران وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما تم إسعاف شخصان آخران بمكان الحادث ولا يوجد متوفيين حتى الآن. Advertisements ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لانقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزئيا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل. وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزءى بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل. وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بشارع قصر النيل وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين انهيار بأحد العقارات وجار التعامل مع الموقف.

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