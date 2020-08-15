مصر | ننفرد بنشر الصور الأولى للعقار المنهار بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر الصور الأولى للعقار المنهار بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الخليج 365، على الصور الأولى للعقار المنهار بمنطقة قصر النيل.

وكانت دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم السبت، بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزئيا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج عدد من المواطنين بسلام وجارى التعامل مع الموقف.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بشارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين انهيار بأحد العقارات، وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث وقوات الحماية المدنية.

وفي سياق أخر.. أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الأحد، باستدعاء الشهود العيان في واقعة حادث انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المقطم مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة 8 مجندين، تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

كما طالبت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافي بها، وأمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بطريق المقطم والانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أمن مركزى أعلى منزل المقطم، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة8 آخرين وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.