شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل مطار الخرطوم.. ونظيره السوداني يستقبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.

ومن المنتظر أن تبدأ، بعد قليل، جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين.

بدوره، رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة السودانية الخرطوم.

وكتب «حمدوك» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرحب بزيارة دولة رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وتأتي الزيارة في إطار تمتين العلاقات والمصالح المشتركة والممتدة بين الشعبين الشقيقين».

وأضاف: «نعمل ونأمل أن تخرج هذه الزيارة بنتائج تدعم مصالح شعبينا ورخائهما وتُعمّق وشائج الصلات الراسخة بين دولتينا».

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