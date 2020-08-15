شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 مخالفة تعدٍ واسترداد 1142 مترًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزالت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار وسمالوط وأبوقرقاص في المنيا، 15 مخالفة تعد متنوعة، واستردت 1142 مترا من أملاك دولة، بينها مخالفتا تعدٍ على الرقعة الزراعية بمركز سمالوط لمساحة 22 سهمًا، و15 مخالفة تعد بالبناء على أراضي الدولة لمساحة 1142 مترا، بمراكز بني مزار، وسمالوط، وابوقرقاص.
وبحسب بيان، السبت، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على التدخل السريع لإزالة المخلفات في المهد، واسترداد أراضي الدولة وعدم التهاون مع المخالفين.
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