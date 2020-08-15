شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسماعيلية يوجه بفتح طريق مؤدي إلى كوبري الشهيد منسي بإزالة تلال القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية اكبر حملة لفتح طريق مؤدى إلى كوبرى الشهيد احمد منسي بعد حصار تلال القمامة له واغلاقه

وحاصرت تلال القمامة وبقايا الانشاءات والحجارة سور المقر القديم لجامعة قناة السويس بالاسماعيلية مما أدى إلى أغلاق الطريق تماما وتوقف حركة العبور منه ووقوع عديد من الحوادث

وحمل المواطنون مسئولى حى ثالث الاسماعيلية المسئولية عن ألقاء سيارات تابعة للحى ومجلس المدينة وبعض شركات المقاولات سيارات «الرتش» والقمامة بجوار السور وسط غياب كامل لأى نوع من الرقابة

وأشاد محمود عبدالراضى من سكان المنطقة المطلة على السور بمبادرة المحافظ مؤكدا ان 4حوادث مرورية وقعت خلال اسبوع واحد على الطريق ادت إلى وفاة شخصين بسبب أغلاق ثلثى الطريق بالقمامة والرتش لافتا إلى ان المواطنيين اشتكوا اكثر من مرة لمسئولى الحى دون جدوى

وعبرت سحر السيد ربة منزل ومن سكان منطقة ابراج القضاه المطلة على الشارع عن سعادتها بقرار اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بالتدخل العاجل لازالة تلك التلال من القمامة التي أغلقت الطريق تماما قبل وقوع مزيد من الحوادث

ونفى اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية مسئوليته عن وجود أكوام وتلال القمامة وقال أنها سلوكيات تتعلق ببعض المخالفين من الافراد والشركات مطالبا المواطنيين بالابلاغ عن أي سيارات تلقى بالقمامة أو «الرتش» وسيتم اتخاذ الاجراءات القانوية فورا

وقاد المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية واللواء وائل حمزة والمهندس محمود الصورى نائب رئيس المدينة ومحمد صابر نائب رئيس حى ثالث حملة تضم عشرات السيارات واللوادر وقاموا بفتح الطريق بعد ازالة القمامة

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وقال احمد عصام ان الحملة مستمرة حتى فتح الطريق تماما مع تكليف عمال بالحى بالمراقبة الدورية للطريق لمنع القاء قمامة به

وكانت المصرى اليوم نشرت كثر من تحقيق صحفى عن توقف الطريق بسبب القمامة واغلاقه تماما قبل ان يتدخل المحافظ ويقرر فتحه