شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 43 محضر إشغال طريق بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم ااتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على استمرار حملات رفع الاشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكل الشوارع وضبط المخالفين بشوارع المراكز والمدن.
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