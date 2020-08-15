شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 43 محضر إشغال طريق بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم ااتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على استمرار حملات رفع الاشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكل الشوارع وضبط المخالفين بشوارع المراكز والمدن.