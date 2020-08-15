شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء تطبيقه في المطارات المصرية.. كُل ما تريد معرفته عن قرار حظر دخول القادمين دون PCR والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بدأت سلطات المطارات، في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول القادمين من الخارج دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة «سلبي»، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وبخصوص تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه، يكون كالتالي:

1. حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

2. يسري القرار على الأجانب فقط غير حاملي الجنسية المصرية.

3. يُستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح.

4. كما يتم استثناء «الركاب الترانزيت» إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح.

5. تتولى إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، متابعة الركاب القادمين ومناظرة الأوراق الخاصة بتحليل PCR والتأكد من نتيجته السلبية فور وصول الركاب إلى أرض المطار.

6. يتم حظر دخول أي راكب لا يحمل التحليل وإخطار كل الجهات من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الدولي.

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وقالت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي لـ«المصري اليوم»، في تقرير سابق، إن سلطات المطار بدأت في تنفيذ القرار بمتابعة الرحلات القادمة من الخارج، مع بدء الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس، حيث تمت مناظرة ومراجعة أوراق كل الركاب القادمين من الخارج والتأكد من مدى التزام شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية من إلزام الركاب القادمين على متنها من المطارات الخارجية بإحضار تحليل PCR بنتيجة سلبي.

وأضافت المصادر أن مطار القاهرة استقبل على مدار الساعات الماضية، منذ الثانية عشرة منتصف الليل، رحلات جوية من دول الإمارات العربية المتحدة واليونان وأديس أبابا وروما، وعدد من الرحلات الأخرى، حيث تمت مناظرة جميع الركاب الأجانب القادمين على متن الرحلات وتم استبعاد عدد من الركاب قادمين بدون التحليل وحظر دخولهم.

في وقتٍ سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية، بحسب الجريدة الرسمية.