شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير التعليم بجامعة بنها» يبحث نظام التعليم الهجين بعد ظهور فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لتطوير التعليم بجامعة بنها اجتماعا برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير شعراوي والدكتور عبدالرحيم شولح والدكتور هشام أبوالعينين نواب رئيس الجامعة السابقين ومديرى المراكز والوحدات بالجامعة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات من أهمها رؤية جامعة بنها للتعليم والتعلم في العام الجامعى 2020/2021، ونظام التعليم الهجين وهو عبارة عن (خليط بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد) نظرا لتطورات الوضع الصحى وانتشار فيروس كوفيد-19، وذلك في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح تطبيق نظام التعليم الهجين.

وأكد الدكتور المغربي على ضرورة العمل على تطوير وتغيير اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق استراتيجيات التدريس والتقويم طبقا للرؤية الجديدة بالإضافة إلى متابعة وضع الكليات والأقسام العلمية التي تقدمت بإعداد بنوك الأسئلة وفقا للشروط والضوابط المعلنة حتى يتسنى تفعيل عمليات التعليم بالطرق الحديثة.