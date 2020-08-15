شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نجاح زراعة جهازين لتنظيم ضربات القلب لمريضين مسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نجاح فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لأول مرة، من زراعة جهازين منظمين لضربات القلب لمريضين مسنين من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر ٦٥ عامًا ويعانى من ضعف واعتلال بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية مع رجفان بطيني متكرر مما يعرض المريض لحالات إغماء متكرر، حيث تمكن الفريق الطبي الذي ضم د.عزة قتة، استشاري كهروفسيولوجا القلب بالمستشفى، ود.محمد عطا، أخصائي فسيولوجيا القلب، من زراعة أول جهاز منظم للقلب ومزيل الرجفان للمريض.

أما الحالة الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر ٨٢ عاما، ويعاني من انسداد بالضفيرة الكهربائية للقلب، وقام فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي أيضًا بتركيب منظم دائم للقلب ثنائي الحجرات للتحكم في معدل وانتظام الضربات.

وأشارت الهيئة إلى أن جهاز منظم ضربات القلب، هو جهاز يعمل بالبطارية يوضع تحت الجلد ويتتبع معدل ضربات القلب، وفي حال اكتشاف إيقاع غير طبيعي في القلب، يقوم الجهاز بتوصيل صدمة كهربائية لاستعادة نبضات القلب الطبيعية، خاصةً إذا كان القلب ينبض بشكل فوضوي وبسرعة كبيرة، وهو جهاز مفيد جدًا في منع الموت المفاجئ للمرضى الذين يعانون من تسرع القلب البطيني أو الرجفان المعروف والمستمر، وقد يكون لهذا الجهاز دور في منع السكتة القلبية لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية، والذين لم يصابوا باضطراب النظم البطيني المهدد للحياة، لكنهم معرضون لخطر الإصابة به.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكي «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحالتين يتم متابعتهما باستمرار وهما بحالة جيدة، مشيرًا إلى أن مستشفى النصر قامت بإجراء (207) عملية جراحية خلال شهر يوليو منهم (165) عملية متقدمة وتتطلب مهارة خاصة، أما باقي العمليات تراوحت حدة خطورتها بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.

وتابع السبكي أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال، والتي تقدم الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية، كما أن المستشفى في أتم الاستعداد لاستقبال كافة حالات جراحات قلب الكبار والأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة بمحافظة بورسعيد.

Advertisements

فيما لفت «رئيس هيئة الرعاية الصحية» أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال مجهز بـ (49) سريرًا داخليًا، و(5) عنايات مركزة أطفال، و(9) أسرّة عناية مركزة تم تخصيصها لمرضى عمليات القلب من الكبار، و(4) حضانات، مشيرًا إلى أن عمليات القلب المفتوح للكبار التي تم إجراؤها بالمستشفى تخطت نسبة نجاحها الـ 98%، وذلك منذ البدء في إجراء أول حالة جراحة قلب مفتوح للكبار في أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

الفريق الطبي بالتأمين الصحي أثناء إجراء عملية تثبيت جهازين لتنظيم القلب

الفريق الطبي بالتأمين الصحي أثناء إجراء عملية تثبيت جهازين لتنظيم القلب