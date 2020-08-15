شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 1234 مخطوطا.. وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، السبت متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، بالدور الخامس بمبني الإدارة العامة لشؤون المكتبات، ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية.

وقدم الكردي شرحا وافيا للمتحف أمام الوزير، قائلا إن المتحف يضم بين جنباته مجموعة نادرة من الكنوز الثقافية والوثائق النادرة، والتي تم الحفاظ عليها بشكلها الطبيعي وتقديمها للجمهور بشكل عصري وحديث، وأيضا المجموعات الوثائقية التي يضمها المتحف مجموعة من المخطوطات النادرة المكتوبة، مشيرا إلى أن مقتنيات المتحف تخضع إلى ترميم بشكل دوري، لتوفير الجو المناسب من حرارة ورطوبة، ولمنع تلف المخطوطات النادرة.

وأكد الكردي أن المتحف من المتوقع أن يكون مقصداً ومزارا ثقافياً وسياحيا هاما وإضافة غير مسبوقة لجامعه الاسكندرية، وسيكون صرح اثري وعلمي عريق تفخر به جامعة الإسكندرية بما يحويه من مقتنيات تراثية قيمه ونادرة، كما سيدعم الباحثين والأثريين وعملية البحث العلمي في مختلف المجالات المعرفية من كافة الدول للإطلاع على مقتنياته النادرة.

واشار إلى أن المتحف يتكون من ثلاث قاعات كبري تضم القاعه الأولي مجموعة من التراث النادر لجامعة الإسكندرية الذي يتضمن أوائل الرسائل الجامعية، وشهادات تخرج أشهر الخريجيين، وخرائط بناء الجامعة، وأهم المخطوطات في المجالات العلمية، والكتب النادرة مثل وصف مصر والفرامانات العثمانية، والقاعه الثانية وهى مخصصة لكتب الديانات وتضم ١٠٩٥ مخطوطا باللغة العربية، و١٣٩ مخطوطا شرقيا منهم ٢٤ مخطوطا بالفارسية، و١١٥ مخطوطا بالتركية.

وأضاف أن القاعه الثالثة بالمتحف تضم الكتب التراثية وعددها ١٣٢٧ مجلدا، كما تضم مجموعات نادرة وقيمة يرجع بعضها للقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى.

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وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية