شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. استمرار تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت لجنة تلقي تظلمات الثانوية العامة في المنيا، ومقرها مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، تلقي تظلمات الطلاب من خلال منفذين أحدهما للسيدات والثاني للرجال.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يجري تلقي التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، حيث استقبلت اللجنة 5561 تظلمًا في الأسبوع الأول لتلقي التظلمات، وسيجري استقبال التظلمات حتى موعد غلق باب التظلم.

وأضاف «عزب» في بيان، السبت، أنه جرى تحديد منفذين أحدهما للسيدات وآخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة، مؤكدًا وجود ربط إلكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.