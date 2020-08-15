شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع السادس.. جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفرق النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل كليات جامعة القاهرة، للأسبوع السادس، امتحانات طلاب الفرق النهائية، التي بدأت في 11 يوليو الماضي، وتنتهي في 25 أغسطس الجاري؛ وفقًا لخطة شاملة أشرف عليها الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وتبدأ السبت امتحانات الأسبوع السادس بكليات الحقوق (القسم الفرنسي)، والآثار، والإعلام، والآداب، وفرع الخرطوم، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والطب البيطري، والزراعة، والصيدلة، والطب البشري، وسط متابعة لحظية لعملية سير الامتحانات من الدكتور الخشت، من خلال غرفة العمليات الإلكترونية، وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وأجرى الخشت عدة جولات للاطمئنان على انتظام عملية سير الامتحانات والتأكد من اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وتطبيق نظام الامتحانات الموضوعية التي تراعي الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، حيث يتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب وهو نظام يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.

وتلتزم كليات جامعة القاهرة منذ بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، بالتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.