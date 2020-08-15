شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل الخرطوم.. وحمدوك على رأس مستقبليه فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولى، حيث كان فى استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السودانى.

ومن المنتظر أن تبدأ بعد قليل جلسة المباحثات الموسعة بين وفدى البلدين.

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