شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 18 شخصا فى حادث انهيار عقار بشارع قصر النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن، وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من دور أرضى و4 أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.

وأكدت مصادر أنه جارى حصر السكان ومعرفة الخسائر بالتزامن مع استمرار عمليات الإنقاذ.

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وتواصل قوات الحماية المدنية إنقاذ سكان العقار، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشوارع.