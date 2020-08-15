شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة القطارات بالمنوفية عقب الاصطدام بسيارة نقل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محطة قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية تصادم أحد القطارات صباح اليوم بسيارة نصف نقل حال عبورها من معبر غير شرعى دون وقوع مصابين، مما أدى تعطل حركة القطارات لمدة ساعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات. Advertisements تلقى اللواء احمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المديرية، يفيد وجود حادث تصادم بين قطار وسيارة نصف نقل أمام قرية ديناصور، التابعة لمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية وبالانتقال والفحص تبين للرائد أحمد كشك رئيس مباحث الشهداء، اصطدام قطار بسيارة نصف نقل، حال عبورها من ممر غير شرعي، وتم رفع آثار الحادث ومعاودة حركة القطارات مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم قطار بسيارة



تصادم قطار بسيارة تصادم قطار بسيارة

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