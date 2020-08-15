شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 21 طبيبا مصريا لبيروت لدعم الشعب اللبنانى فى انفجار المرفأ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل شحنة جديدة من المساعدات المصرية للشعب اللبنانى والتى انطلقت عقب حادث انفجار مرفأ بيروت الطائرة الخامسة من المساعدات المصرية للشعب اللبنانى والتى تقل 21 طبيبا للمساهمة فى علاج مصابى حادث المرفأ.

ومن جانبه، أكد السفير المصرى الدكتور ياسر علوى ان هذا دعم طبى الى جانب المساعدات الاغاثية والتى بادرت بها مصر منذ اللحظات الاولى للانفجار.

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كما يستقبل مطار رفيق الحريرى اليوم طائرتى إغاثة غذائية وطبية ليصل عدد الطائرات المرسلة 8 من إجمالى 17 طائرة عبر الجسر الجوى.

حضر استقبال فريق الاطباء السفير المصرى بلبنان ووفد من السفارة المصرية والمستشار وائل السيسى القنصل المصرى والمستشار عبدالله زهدى والدكتور عمرو العدوى رئيس جامعة بيروت العربية.

وكان الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، قد ذكر فى وقت سابق إن الجسر الجوي الذي اطلقته مصر لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، موضحًا أن الأولى عبارة عن المساعدات الطبية، وشملت 9 أطنان من المساعدات، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية أهم ما فيها الدقيق، خاصةً أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح، أما المرحلة الثالثة فستتضمن الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فياعادة الاعمار واشار ان المستشفى الميداني المصري ببيروت نشأ بمبادرة مصرية أثناء العدوان على لبنان في عام 2006 ثم توقف عن العمل بعد انتهاء العدوان، بعدها أُعيد افتتاحه ديسمبر الماضي على خلفية ظروف الأزمة اللبنانية التي بدأت في شهر أكتوبر، ولعبت دورًا كبيرًا في علاج مصابي فيروس كورونا وقد العلاج مجانا لكل من يحتاج العلاج.