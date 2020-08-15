شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. أبرزها امتداد رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر – مستشفى التأمين الصحى – إمتداد رمسيس 1 و 2" لمدة6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 15-8-2020 وحتى الساعة الثالثة صباح الغد الأحد الموافق 16-8-2020، وذلك نظراً لتنفيذ اعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر الامر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.