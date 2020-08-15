شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تواصل إخلاء سكان العقار المنهار بشارع قصر النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات إخلاء سكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.

وأكدت مصادر أنه جارى حصر السكان ومعرفة الخسائر بالتزامن مع استمرار عمليات الإخلاء، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشارع.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع ترعة الإسماعيلية بحى الزاوية الحمراء، كما تم الوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير الشارع، ضمن أعمال التطوير التى تتم بشوارع القاهرة لاستيعاب الحركة المرورية واستغلال المساحات فى خدمة الجمهور.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إتمام الأعمال نظرا لطبيعة الشارع الذى يعد محورا مروريا هاما لأهالى الزاوية الحمراء مشيرا إلى أن الأعمال تشمل أعمال رصف وإنارة وتشجير وتتم بالتنسيق بين مديرية الطرق بمحافظة القاهرة وحى الزاوية الحمراء.

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رافق المحافظ خلال جولته الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومدير مديرية الطرق، ورئيس حى الزاوية الحمراء.

وفى سياق آخر كانت تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية لتطوير كوبرى المانسترلى بنطاق حى مصر القديمة، وذلك فى إطار خطة إعادة احياء التراث الحضارى للعاصمة، رافقها المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن أعمال تطوير كوبرى المانسترلى بكورنيش النيل فى مرحلتها الأخيرة بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمسار المومياوات الملكية، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى المصرى ومحافظة القاهرة على ان يقوم البنك بأعمال رفع كفاءة وتطوير وإضاءة كوبرى المانسترلى وفقا للأصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحت اشراف الجهاز من خلال الحى المختص "حى مصر القديمة".

وأضافت أن ذلك يأتى تماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سوف يكون لها عائد فى تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.