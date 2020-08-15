شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين تعلن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية عليا بالرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى في المملكة العربية السعودية –عبر حسابها الرسمي على تويتر- تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية عليا في رئاسة المسجد الحرام. وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنها حرصت على تمكين الكوادر السعودية الشابة المؤهلة لتبوء مناصب قيادية بما يسهم في دعم مسيرة الإبداع وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز بما يحقق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة. وفقا لصحية سبق. Advertisements وتابعت: مواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية (2030)، وتتويجاً للقدرات الكبيرة التي تزخر بها المملكة العربية السعودية حرصت الرئاسة على تعيين قرابة (500) شاب في مناصب قيادة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وجاءت هذه التعيينات لتشمل التخصصات والخدمات كافة التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وغيرها من المجالات بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.

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