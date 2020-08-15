شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة أم لعلاج ابنها على نفقة الدولة من الهيموفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والتعامل معها بشكل فورى، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التى تم رصدها على أحد المواقع الاخبارية، وتتعلق بطلب والدة الطفل "فادى" الذي يُعانى من مرض الهيموفيليا "وأعراضه نقص في معامل التجلط التاسع فاكتور9"، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديًا.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن أعضاء فريق اللجنة قاموا على الفور بالتواصل مع والدة الطفل "فادى" لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة.

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وأضاف أنه تم التواصل مع ا.د.نجلاء شاهين، استشارى أمراض الدم بالتأمين الصحى، وتم إعلامها بالحالة، وأفادت بأنه لا مانع من صرف العلاج المطلوب وتسهيل الاجراءات اللازمة، مشيرة الى ضرورة إرسال الحالة للتأمين الصحي لتقييمها وصرف العلاج.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفل "فادى" الصحية، كما تُؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وااتعامل معها.