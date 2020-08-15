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التضامن: 10 برامج تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج بمشاركة 200 شاب وفتاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، بوزارة التضامن، إن الوزارة أطلقت مشروعا جديدا ضمن مبادرة مودة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و "ON"، أن المرحلة الأولى لمشروع مودة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج تم استهداف 200 شاب وفتاة بمرحلة الخطوبة للطرفين.

 

وذكرت مدير مشروع مودة، أن المرحلة الأولى تشمل 10 برامج تدريبية على مستوى 4 محافظات تمتد على مدار شهري أغسطس، سبتمبر، مضيفة:"لأول مرة يكون هناك مبادرة تستهدف طرفي العلاقة".

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وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع "روتارى" منظمة عالمية تطوعية للخدمة العامة، إضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

 

 

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