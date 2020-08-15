شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه برفع وإزالة أثار للدعاية الانتخابية من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الإنتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكبارى وحوائط المبانى وذلك خلال يومين على الأكثر وذلك بعدما إنتهت إنتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12 أغسطس . وكلف محافظ الجيزة بإصلاح أى تشوهات حدثت بالشوارع لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى فى حال الحاجه الى ذلك وإعادة الشىء لأصله كما كلف المحافظ أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كافة الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الاعمال التى تمت وما تم انجازه . Advertisements فيما شدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أى مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لافضل مما كانت عليه ورفع أى ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها . ومن جانبه أشاد محافظ الجيزة بحرص المواطنين على التصويت والمشاركة فى إنتخابات مجلس الشيوخ ونقل الصوره الحضارية عن الدولة كما حرص راشد على توجيه الشكر وتكريم عدداً من المسئولين والأجهزة المشاركة فى أعمال تنظيم ومتابعة سريان العملية الإنتخابية دون أى معوقات مؤكداً على تضافر كافة جهود الدولة لظهور المشهد الانتخابى بأفضل شكل.







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