شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الهندسية: توجيهات الرئيس بتطوير الصناعات الثقيلة أثلجت صدور العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالص الفقى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،على أن تكرار الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته للحكومة بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، أثلجت صدور العمال وطمأنتهم، وأغلقت الطريق أمام مروجى الشائعات حول نية الحكومة تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية والعملاقة .

وأكد بيان اليوم السبت عن "النقابة العامة " أن متابعة الرئيس منظومة صناعة الحديد والصلب فى مصر مجدداً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أثلجت صدور جميع اللجان النقابية ،والعمال فى مواقع العمل داخل قطاع الصناعات الثقيلة ،ومنها شركة الحديد والصلب، التى تأسست عام 1956، وقامت بدور وطنى واقتصادى على مدار تاريخها المشرف.

وذكر "البيان الصحفي" أن "النقابة العامة" وهى تتابع الاجتماع الذى عقده الرئيس مع قيادات فى الحكومة، واستعراض فيه عدداً من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلى فى هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، تتماشى تماما مع ما طالبت به "النقابة العامة" ،ممثلة عن عمال هذا القطاع ،وذلك على مدار سنوات طويلة .

وأوضح البيان أن التطابق بين توجيهات الرئيس ،وما طالبت به النقابة ،كبير للغاية ،وبنسبة 100 % ، فالنقابة العامة كانت ولا تزال ترى أن شركات قطاع الأعمال لاتزال هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ودعت النقابة العامة مرارا وتكرارا صناع القرار فى الحكومات السابقة ،والحكومة الحالية، بضرورة وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن تكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التى تبلغ حوالى 30 منتجا دون القطاع..

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وذكر بيان النقابة العامة أن توجيهات وتكليفات الرئيس بالتطوير فى محلها ،خاصة و أن شركة الحديد الصلب هى الوحيدة التى تمتلك خام الحديد من باطن الأرض، والذى يكفى لوقت طويل من الزمن، وهى واحدة من أبرز دعائم التقدم والرقى للدولة، والتى أوضح - البيان - أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتا إلى امتلاك الشركة مساحة كبيرة من الأرض "غير المستغلة".

وأكد البيان أن شركة الحديد والصلب هى أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتاً إلى أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة –كانت تضم 23 الف عامل فى السابق-وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة، وبالتالى كان لابد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التى تدعم تلك الصناعة،وهو ما يحدث اليوم بتكليف وتوجيه مباشر من "الرئيس" .

وأشار البيان إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة، شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.

وحول رؤية "النقابة العامة" فى تطوير الشركة قال "البيان الصحفي" إن الحل ايضا هو جلوس وزيرى الكهرباء والصناعة لوضع آلية لتخفيض أسعار الطاقة التى ارتفعت فى الآونة الأخيرة، وخفضت اقتصاديات الشركة، كما طالب وزارة الصناعة بالتدخل لوضع تصور جديد ذى تكنولوجيا عالية للأصول الفنية بالشركة.