شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح زراعة جهازين لتنظيم ضربات القلب لمريضين مسنين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل ، عن نجاح فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصى التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، لأول مرة ، من زراعة جهازين منظمين لضربات القلب لمريضين مسنين من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية فى بيانها اليوم، أن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 65 عام ويعانى من ضعف واعتلال بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية مع رجفان بطينى متكرر مما يعرض المريض لحالات اغماء متكرر، حيث تمكن الفريق الطبى الذى ضم د.عزة قتة استشارى كهروفسيولوجا القلب بالمستشفى، و د.محمد عطا اخصائى فسيولوجيا القلب من زراعة أول جهاز منظم للقلب ومزيل الرجفان للمريض.

أما الحالة الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر 82 عام، ويعانى من انسداد بالضفيرة الكهربائية للقلب، وقام فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصى أيضًا بتركيب منظم دائم للقلب ثنائى الحجرات للتحكم فى معدل وانتظام الضربات.

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وأشار بيان الهيئة، أن جهاز منظم ضربات القلب، هو جهاز يعمل بالبطارية يوضع تحت الجلد ويتتبع معدل ضربات القلب، وفى حال اكتشاف إيقاع غير طبيعى فى القلب، يقوم الجهاز بتوصيل صدمة كهربائية لاستعادة نبضات القلب الطبيعية، خاصةً إذا كان القلب ينبض بشكل فوضوى وبسرعة كبيرة، وهو جهاز مفيد جدًا فى منع الموت المفاجئ للمرضى الذين يعانون من تسرع القلب البطينى أو الرجفان المعروف والمستمر، وقد يكون لهذا الجهاز دور فى منع السكتة القلبية لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية، والذين لم يصابوا باضطراب النظم البطينى المهدد للحياة، لكنهم معرضون لخطر الإصابة به.

وفى السياق ذاته ،أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الحالتان يتم متابعتهما باستمرار وهما بحالة جيدة، مشيرًا إلى أن مستشفى النصر قامت بإجراء (207) عملية جراحية خلال شهر يوليو منهم (165) عملية متقدمة وتتطلب مهارة خاصة، أما باقى العمليات تراوحت حدة خطورتها بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.

وتابع السبكى أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال، والتى تقدم الخدمات لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، تتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصرى وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية، كما أن المستشفى فى أتم الاستعداد لاستقبال كافة حالات جراحات قلب الكبار والأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة بمحافظة بورسعيد.

فيما لفت "رئيس هيئة الرعاية الصحية" أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال مجهزة بـ (49) سرير داخلي، و(5) عنايات مركزة أطفال، و(9) أسرة عناية مركزة تم تخصيصها لمرضى عمليات القلب من الكبار، و(4) حضانات، مشيرًا إلى أن عمليات القلب المفتوح للكبار التى تم إجرائها بالمستشفى تخطت نسبة نجاحها الـ 98%، وذلك منذ البدء فى إجراء أول حالة جراحة قلب مفتوح للكبار فى أكتوبر الماضي، وحتى الآن.